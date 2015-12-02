المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1255 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية وسط تداولات مرتفعة.

وقاد الارتفاعات سهما جبل عمر وصافولا بمكاسب 4.5 بالمئة و3.15 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم الطيار وتصنيع وسامبا والبحري والمملكة والمراعي ومكة للتعمير والسعودية للأبحاث بنسب تراوحت بين 1.5 و10 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم سابك وموبايلي 0.6 بالمئة ومعادن 1.4 بالمئة وساب 1.1 بالمئة والعربي الوطني 0.9 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة.

‭‭1235‬‬ جمت - ‬‬دفعت المشتريات القوية لمؤسسات المال المحلية بورصة مصر للصعود خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة وفيرة بعد أن سدد البنك المركزي أمس الثلاثاء جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار وبالتالي تسوية كل المتأخرات. يتبع