بورصة مصر تنهي الأسبوع مرتفعة

1235 جمت - اختتمت بورصة مصر معاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من مشتريات المحليين ووسط وفرة في السيولة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.95 بالمئة ليغلق عند 6779.3 نقطة والمؤشر الثانوي 0.7 بالمئة ليغلق عند 362.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 645.923 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 72.6 بالمئة من المعاملات والأجانب على 14.1 بالمئة والأفراد 69 بالمئة.

وارتفعت أسهم هيرميس اثنين بالمئة وجلوبال 3.2 بالمئة وبالم 2.25 بالمئة والعربية للأقطان 2.7 بالمئة وإعمار مصر 2.9 بالمئة.

وتوقع محمد جاب الله من بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن يهدأ السوق بعد الارتفاع القوي أمس واليوم. وقال "قد نعاود اختبار مستوى 6500 نقطة مرة أخرى الأسبوع المقبل."

وشارك في الارتفاع أسهم التجاري الدولي 0.1 بالمئة وطلعت مصطفى 3.4 بالمئة وسوديك 2.6 بالمئة.