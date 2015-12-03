البورصة الأردنية تختتم الأسبوع على ارتفاع

1340 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الثالث على التوالي بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية مثل الاتصالات الأردنية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.85 بالمئة إلى 20163.29 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.8 مليون دينار مقارنة مع أربعة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال معن الصالح محلل مالي إن البورصة شهدت تحسنا اليوم ساهم في عودة المؤشر إلى ما فوق الحاجز النفسي 2000 نقطة.

وأضاف الصالح "الأسهم ذات الوزن الثقيل دعمت المؤشر."

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 3.55 بالمئة إلى 2.33 دينار وسهم مصفاة البترول 4.27 بالمئة إلى 4.06 دينار.

وزاد سهم البنك العربي 0.66 بالمئة إلى 6.09 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.37 بالمئة إلى 5.37 دينار.

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