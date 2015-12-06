مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر صباحا

0917 جمت - أدت مبيعات الأجانب في سهم التجاري الدولي وبعض الأسهم القيادية إلى تراجع بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الأحد وسط سيولة ضعيفة وبعد ارتفاع لثلاث جلسات متواصلة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.45 بالمئة إلى 6748.45 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.47 بالمئة إلى 364.6 نقطة.

وبلغت قيم التداول 62.271 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 86 بالمئة من المعاملات والأجانب على 12.7 بالمئة والمؤسسات على 67.5 بالمئة.

وخسرت أسهم التجاري الدولي 1.02 بالمئة والقلعة 0.6 بالمئة وهيرميس واحدا بالمئة وبالم هيلز 0.9 بالمئة وطلعت مصطفى 1.2 بالمئة.

وشاركت في النزول أسهم المصرية للاتصالات وإعمار مصر 1.7 بالمئة وسوديك 2.3 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بايونيرز 0.75 بالمئة بعد الاعلان عن سعيها لشراء كامل أسهم يونيفرسال الصناعية.