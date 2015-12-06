البورصة الأردنية تواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة

1330 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي بفعل عمليات شراء في الأسهم القيادية كالاتصالات الأردنية وسط تداولات ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.33 بالمئة إلى 2022.86 نقطة وبلغت قيمة التداول ستة ملايين دينار مقارنة مع 5.8 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى المحلل المالي إن حملة الأسهم القيادية ساهموا في رفع المؤشر بعد أن هبط الأسبوع الماضي تحت الحاجز النفسي ألفي نقطة.

وأضاف "رغم التحسن في المؤشر الا أن البورصة ضعيفة والإقبال محدود."

وارتفع سهم مصفاة البترول 1.47 بالمئة إلى 4.12 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.57 بالمئة إلى 2.39 دينار.

وتراجع سهم البنك الإسلامي الأردني 0.92 بالمئة إلى 3.22 دينار وسهم البنك العربي 0.49 بالمئة إلى 6.06 دينار.