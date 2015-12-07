بورصة الكويت تغلق منخفضة
1035 جمت - تراجعت سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الاثنين وسط مبيعات على الأسهم القيادية.
وانخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.81 بالمئة ليغلق عند 925.6 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.14 بالمئة ليغلق عند 5783.7نقطة.
وخسرت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.75 بالمئة وبنك بوبيان 1.1 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.2 بالمئة وأجيليتي 1.9 بالمئة وبنك وربة 1.3 بالمئة.
وارتفع سهم بنك الكويت التجاري اثنين بالمئة.
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0859 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بعد نزول النفط في أعقاب إبقاء أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير.
وهبطت أسعار النفط الخام في أول جلسة بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على أهداف للانتاج لخفض تخمة المعروض النفطي المتزايدة في الأسواق التي أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60 بالمئة منذ يونيو حزيران 2014. يتبع