تراجع بورصات الإمارات وقطر وسط موجة بيع ودبي عند أقل مستوى هذا العام

0815 جمت - تراجعت بورصات قطر والإمارات اليوم الثلاثاء وسط موجة بيع عامة مع ترقب معظم المتعاملين لدلائل على هبوط الأسعار لأدنى مستوياتها قبل ضخ مزيد من السيولة في السوق.

وهوت بورصة أبوظبي اثنين في المئة إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع لتثبت أن تعافيها أمس الاثنين بمقدار 0.3 في المئة كان عارضا.

وكانت أسهم المؤسسات المالية الخاسر الأكبر وفقد سهم بنك أبوظبي التجاري 6.5 في المئة وبنك الخليج الأول 2.5 في المئة.

وقال شيف براكاش كبير المحللين في أبوظبي الوطني للأوراق المالية في مذكرة "الإحجام عن الشراء في بورصتي الإمارات مع اقترابهما من نطاقات دعم فني سيدفعهما لتسجيل مستويات متدنية جديدة."

وهوى مؤشر دبي 2.5 في المئة الي 3059 نقطة ليسجل أقل مستوى في العام الجاري ونزل المؤشر 20 في المئة منذ بداية العام.

واستمرت خسائر سهمي دريك اند سكل وإعمار العقارية وهما المفضلان للمتعاملين الأفراد ونزل الأول 4.4 في المئة والثاني 3.2 في المئة.