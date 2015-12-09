المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1310 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية ليرتد من نزول قوي قارب 2.5 بالمئة أمس ويعاود الصعود فوق الحاجز النفسي المهم الواقع عند 7000 نقطة.
وصعد المؤشر 0.13 بالمئة إلى 7000.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.3 مليار ريال.
وقاد الارتفاعات سهم سابك ذو الثقل وارتفع 0.8 بالمئة.
كما صعدت أسهم مكة للتعمير والاتصالات السعودية والسعودي الفرنسي وإعمار المدينة الاقتصادية وجبل عمر والراجحي والإنماء بنسب بين 0.4 و9.5 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم صافولا 4.5 بالمئة وينساب 5.6 بالمئة وموبايلي 0.7 بالمئة والمملكة القابضة 2.2 بالمئة وبنك الجزيرة 0.9 بالمئة.
ويترقب المتعاملون الإعلان عن موازنة الدولة لعام 2016 لمعرفة توجهات الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع الإعلان عن الموازنة أواخر الشهر الجاري.
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