بورصة مصر تصعد صباحا
0859 جمت - ارتفعت بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الاثنين بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية ولكن وسط شح واضح في السيولة.
وارتفع المؤشر المصري 0.75 بالمئة ليصل عند 6443.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.1 بالمئة ليصل عند 353.3 نقطة.
وبلغت قيم التداول 53.926 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء.
وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.03 بالمئة وجلوبال 0.5 بالمئة وحديد عز 0.12 بالمئة وطلعت مصطفى 0.8 بالمئة.
وشارك في الصعود أسهم بالم هيلز 1.8 بالمئة وسوديك 0.4 بالمئة وبايونيرز 0.65 بالمئة بينما تراجعت أسهم هيرميس 0.4 بالمئة.
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