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المؤشر الأردني يواصل الارتفاع للجلسة العاشرة

Mon Dec 14, 2015 1:39pm GMT
 
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1330 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة العاشرة على التوالي اليوم الاثنين بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية مثل الاتصالات الأردنية ومصفاة التبرول وسط تحسن في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.42 بالمئة إلى 2080.13 نقطة في حين زادت قيمة التداول إلى 10.6 مليون دينار من 5.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال متعاملون في بورصة عمان إنه رغم التحسن في المؤشر إلا أن المضاربات في الأسهم الصغيرة لا تزال تسيطر على السوق وإن ارتفاع قيمة التداول يعود لصفقات داخلية.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 3.61 بالمئة إلى 2.87 دينار وسهم مصفاة التبرول 3.29 بالمئة إلى 4.39 دينار.

وتراجع سهم مناجم الفوسفات 1.09 بالمئة إلى 5.42 دينار وسهم البنك العربي 1.28 بالمئة إلى 6.14 دينار.

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1235 جمت - دفعت مشتريات الأجانب بورصة مصر للارتفاع خلال معاملات اليوم الاثنين بعد يوم واحد من الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسهم بسبب تراجع الأسواق الخليجية وهبوط أسعار النفط العالمية.

وارتفع المؤشر المصري 0.2 بالمئة ليغلق عند 6408.12 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.02 بالمئة ليغلق عند 352.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 266.553 مليون جنيه.   يتبع
 