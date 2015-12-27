المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف وأسهم مصر تنخفض
1252 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على ارتفاع طفيف مع ترقب المتعاملين للإعلان عن الموازنة السعودية غدا الاثنين فيما انخفضت البورصة المصرية وسط تداولات هزيلة مع تنامي المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة إلى 6946 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والطيار بمكاسب 0.9 بالمئة و5.4 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم الحكير والاتصالات السعودية وبنك الرياض وسامبا والأهلي التجاري ومكة للتعمير بنسب بين 0.5 و4.7 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم البحري 7.4 بالمئة مسجلة أكبر الخسائر على المؤشر. ونزلت اسهم جبل عمر وينساب وسابك والسعودي الفرنسي وصافولا والأبحاث والتسويق بنسب تراوحت بين 0.6 و4.9 بالمئة.
وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.9 بالمئة إلى 6749.11 نقطة.
وقاد النزول سهما مدينة نصر للإسكان والنساجون بخسائر 1.9 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.
كما هبطت اسهم سوديك والمصرية الكويتية والمصرية للاتصالات وبورتو جروب وعامر جروب وحديد عز بنسب تراوحت بين 0.8 و2.7 بالمئة.
وارتفعت أسهم القلعة 3.2 بالمئة وجي.بي اوتو 1.4 بالمئة والسويدي 0.14 بالمئة وايديتا 0.18 بالمئة. يتبع