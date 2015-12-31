المؤشر السعودي يتراجع للجلسة الثالثة منذ إعلان الموازنة وأسهم مصر ترتفع
0825 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة منذ إعلان موازنة المملكة لعام 2016 ورفع أسعار الطاقة المحلية لكن الخسائر انحسرت اليوم في إشارة إلى أن السوق استوعبت أثر هذه الأخبار.
ونزل المؤشر 0.15 بالمئة إلى 6896.3 نقطة.
وقاد التراجعات سهما المراعي وسامبا بخسائر 1.9 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.
كما انخفضت أسهم السعودي الفرنسي وموبايلي والأهلي التجاري والاتصالات السعودية وكيان وسافكو بنسب تراوحت بين 0.5 و2.2 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي 0.9 بالمئة وصافولا 2.5 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة والطيار 1.05 بالمئة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.5 بالمئة إلى 7015.9 بالمئة ليخترق حاجز المقاومة القوي الواقع عند 7000 نقطة.
كان محللون تحدثت معهم رويترز قالوا إن نجاح المؤشر في اختراق مستوى المقاومة 7000 نقطة والثبات فوقه سيعزز الصعود خلال الجلسات المقبلة.
وقاد ارتفاع السوق سهما التجاري الدولي وهيرميس بمكاسب 1.9 بالمئة و1.14 بالمئة.
كما زادت أسهم سوديك وبالم هيلز ومصر الجديدة للإسكان وايديتا والمصرية للاتصالات والسويدي والقلعة وطلعت مصطفى بنسب تراوحت بين 0.2 و2.4 بالمئة. يتبع