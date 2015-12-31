المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت ينهي الأسبوع مرتفعا
1037 جمت - أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على ارتفاع اليوم الخميس بدعم من مكاسب أسهم البنوك فيما نزل مؤشر كويت 15 مع تراجع الأسهم القيادية قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة العام الميلادي الجديد.
وارتفع المؤشر السعري 0.05 بالمئة إلى 5615.12 نقطة.
وصعد سهما الكويت الوطني 1.3 بالمئة وبنك برقان 2.7 بالمئة.
وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.21 بالمئة ليغلق عند 900.43 بالمئة.
وتغلق البورصة أبوابها يوم الأحد احتفالا بالعام الميلادي الجديد ليستأنف التداول يوم الاثنين الرابع من يناير كانون الثاني.
وبنهاية التعاملات انخفضت أسهم زين 1.4 بالمئة وأجيليتي 1.03 بالمئة وبنك وربة 1.01 بالمئة وبيتك 1.8 بالمئة وأمريكانا 0.9 بالمئة وفيفا واحدا بالمئة وبنك الخليج 1.9 بالمئة والكويت الدولي 1.7 بالمئة.
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