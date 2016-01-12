الأسهم المصرية تتكبد خسائر جسيمة

1235 جمت - هوت الأسهم المصرية بشكل حاد خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة ومع تراجع الأسواق الآسيوية والخليجية بعد تهاوي الأسعار النفط العالمية.

وهبط المؤشر الرئيسي 2.58 بالمئة ليغلق عند 6463.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.56 بالمئة ليغلق عند 372.3 نقطة.

وبلغت قيم التداول 516.160 مليون جنيه.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي 5.7 بالمئة ليغلق عند 34.20 جنيه وسط مبيعات مكثفة من مؤسسات المال الأجنبية والمحلية على السهم.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "التجاري الدولي كسر دعمه عند 35.50 جنيه ويستهدف الآن مستوى 33.50 جنيه."

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 85.7 بالمئة من التداولات والأجانب على 9.2 بالمئة والمؤسسات على 59 بالمئة.

وتراجع النفط الخام ثلاثة بالمئة اليوم متجها صوب 30 دولارا للبرميل ومستويات لم يشهدها في أكثر من عشر سنوات بينما يهرع المحللون إلى خفض توقعاتهم للأسعار ويراهن المتعاملون على مزيد من الانخفاضات.

ويؤثر انخفاض النفط على ميزانيات دول الخليج مما قد ينعكس فيما بعد على مصر التي تعتمد بشكل قوي على المساعدات الخليجية.