المؤشر السعودي يغلق منخفضا
1402 جمت - ختم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض حاد بفعل نزول أسعار النفط صوب 30 دولارا للبرميل وانحسار الشهية للمخاطرة ترقبا لإعلان نتائج الشركات للربع الأخير من 2015.
وهبط المؤشر 1.75 بالمئة إلى 6068.75 نقطة.
وقاد النزول سهما سابك والأهلي التجاري بخسائر 4.9 بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.
وانخفضت أسهم صافولا والاتصالات السعودية والمراعي والطيار وبنك الرياض والسعودي الفرنسي بين 2.5 بالمئة و6.4 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم معادن 6.03 بالمئة والاسمنت السعودية 3.04 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والبحري 1.2 بالمئة والمتقدمة 1.4 بالمئة.
---------------
1305 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي وسط قيمة تداول جيدة سيطرت عليها المضاربات. يتبع