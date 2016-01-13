البورصة الأردنية تستقر وسط مضاربات

1300 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الأربعاء دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط استمرار المضاربات والصفقات الداخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.01 بالمئة إلى 2117.47 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.3 ملايين دينار مقارنة مع 11.3 ملايين دينار في الجلسة السابقة.