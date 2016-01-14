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بورصة الكويت تهوي في نهاية الأسبوع

Thu Jan 14, 2016 10:10am GMT
 
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0955 جمت - هوت بورصة الكويت اليوم الخميس لتختم أسبوعا لم يكلل فيه مؤشرها الرئيسي بأي ارتفاع وسط خسائر حادة لأسعار النفط.

وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.6 بالمئة إلى 5265.9 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.74 بالمئة إلى 828.4 نقطة.

وهوت غالبية أسهم كويت 15 وكان النصيب الأكبر لأسهم البنوك حيث انخفض سهم بنك الكويت الوطني 2.6 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 4.04 بالمئة وبنك الخليج 4.1 بالمئة وبنك برقان 7.04 بالمئة.

وهبطت أسهم أمريكانا خمسة بالمئة وأجيليتي 5.9 بالمئة وزين 1.5 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.6 بالمئة والمباني 3.4 بالمئة.

وارتفع عدد قليل من الأسهم منها كيبكو 1.9 بالمئة وأدنك 2.3 بالمئة وأصول 5.6 بالمئة.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي 22.6 دولار فقط أمس الأربعاء.

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  يتبع
 