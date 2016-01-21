بورصة مصر تواصل الهبوط للجلسة الثانية صباحا

0900 جمت - واصلت الأسهم المصرية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي خلال بداية معاملات اليوم الخميس ولكن بوتيرة أقل من الهبوط الحاد الذي تعرضت له البورصة أمس الاربعاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي 1.88 بالمئة ليصل غلى 5667.9 نقطة والمؤشر الثانوي 1.15 بالمئة ليصل إلى 339.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 94.319 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 86.4 بالمئة من معاملات السوق حتى الآن والأجانب على 8.7 بالمئة والمؤسسات على 52 بالمئة.

وانخفضت أسهم التجاري الدولي 1.7 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.85 بالمئة وطلعت مصطفى 3.8 بالمئة وبالم هيلز 0.5 بالمئة.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "ما يحدث في العالم هو أزمة مصطنعة دفعت لعمليات بيع هلعية على الأسهم في جميع أسواق المال. أتوقع تقلص خسائر السوق حتى نهاية جلسة اليوم."