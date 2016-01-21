المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0901 جمت - عاود مؤشر سوق الأسهم السعودية التراجع صباح الخميس وسط عزوف المتعاملين عن الشراء في ظل استمرار تراجع النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.

ونزل المؤشر 1.55 بالمئة إلى 5376.8 نقطة.

وهوت أسعار الخام الأمريكي دون 27 دولارا للبرميل أمس الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ 2003 متأثرة بتراجع واسع النطاق في أسواق المال العالمية وقلق المتعاملين من استمرار تخمة المعروض لفترة طويلة.

وتراجع النفط أكثر من 25 بالمئة هذا العام في أشد انخفاض منذ الأزمة المالية مما يلحق مزيدا من الضرر بالشركات والدول المنتجة على حد سواء.

وقاد تراجعات السوق صباحا سهما الراجحي والأهلي التجاري بخسائر 3.4 بالمئة لكل منهما.

ويتخوف المتعاملون من أن تواجه البنوك أوقاتا صعبة خلال السنوات المقبلة إذ من المتوقع على نطاق واسع ان تتأثر عمليات الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في ظل هبوط النفط وتراجع الإنفاق الحكومي.

ونزلت أسهم المراعي والحكير وصافولا وموبايلي ومعادن بنسب تراوحت بين 1.6 و 9.6 بالمئة.