Sun 25 Dec 2016 | 8:27 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر الأردني يرتفع لأعلى مستوى له منذ 21 أسبوعا

Mon Jan 25, 2016 1:45pm GMT
 
[-] نص [+]

1325 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها في 21 أسبوعا بفعل شراء محدود في أسهم قيادية متوقع أن تعلن عن نتائج سنوية أفضل.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.35 بالمئة إلى 2139.83 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.7 مليون دينار مقارنة مع 10.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال معن الصالح محلل مالي إن توقعات بنتائج أفضل عن العام الماضي حسنت التداول في بورصة عمان.

وأضاف الصالح "رغم التحسن في المؤشر الا أن السيولة شحيحة."

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 4.56 بالمئة إلى 2.75 دينار.

وتراجع سهم مناجم الفوسفات 0.37 بالمئة إلى 5.38 دينار وسهم البنك العربي 1.13 بالمئة إلى 6.1 دينار.

‭‭‭------‬-‭-------------‬-‭‬‬‬

1250 جمت - تراجع مؤشر البورصة السعودية اليوم الإثنين مع عودة أسعار النفط للهبوط من جديد بسبب إعلان العراق عن ضخ إنتاج قياسي مرتفع في سوق تشهد تخمة كبيرة في المعروض .   يتبع
 