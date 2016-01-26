تباين مؤشرات الكويت عند الإغلاق

0958 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الثلاثاء مع هبوط أسعار النفط العالمية عن مستوى 30 دولارا للبرميل.

وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.13 بالمئة ليغلق عند 777.89 نقطة بينما تراجع المؤشر الرئيسي السعري 0.03 بالمئة ليغلق عند 4936.5 نقطة.

وانخفضت أسهم بنك وربة 1.25 بالمئة وأجيليتي 1.2 بالمئة وأمريكانا 3.3 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة وبيتك 1.1 بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة للنفط عن 30 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء منخفضة أكثر من ثلاثة بالمئة لتواصل خسائر جلسة أمس في ظل مخاوف بشأن تخمة المعروض ومؤشرات جديدة على تباطؤ اقتصاد الصين بما أثار توجس السوق.

وارتفعت أسهم مباني 4.9 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة بينما استقرت أسهم زين وفيفا ومشاريع.

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