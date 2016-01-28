أسهم السعودية ومصر ترتفع صباحا

0905 جمت - ارتفعت بورصتا السعودية ومصر في بداية تعاملات الخميس بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين بعد استقرار أسعار النفط فوق 30 دولارا للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة أربعة في المئة أمس الأربعاء بعد أن قرر مسؤولون روس ضرورة التباحث مع المملكة العربية السعودية والدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن خفض الإنتاج لزيادة الأسعار. غير أن العقود الآجلة عاودت الهبوط قليلا اليوم الخميس إلى 32.61 دولار للبرميل.

وقفز المؤشر السعودي 2.7 بالمئة إلى 5855.2 نقطة وسط صعود 166 سهما بين 167 سهما جرى التداول عليها واستقرار سهم واحد دون أي تراجعات.

وقاد ارتفاعات السوق سهم سابك ذو الثقل بمكاسب 4.6 بالمئة.

وقفز سهم المراعي 7.8 بالمئة بعدما وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال الشركة 33.3 بالمئة إلى ثمانية مليارات ريال من ستة مليارات.

وستتم الزيادة عبر توزيع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم قائمة تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول اجتماع الجمعية العامة الذي سيحدد موعده لاحقا وهو ما عزز الشراء على السهم صباحا.

وقفز سهم جرير نحو ثمانية بالمئة. وسلك السهم اتجاها صعوديا منذ أن قال رئيس مجلس إدارة الشركة لرويترز هذا الاسبوع إن هناك علامات على تراجع إنفاق المستهلكين لكن الشركة ستظل ملتزمة بتوسعاتها وخطط النمو وزيادة حصتها السوقية.

وزادت أسهم الراجحي وصافولا وجبل عمر والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 1.3 و4.5 بالمئة.