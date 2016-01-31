أسهم السعودية ومصر ترتفع صباحا وسط موجة صعود إقليمية

كانت أسعار النفط قفزت يوم الجمعة موسعة مكاسبها الى أكثر من 25 بالمئة منذ أن هوت الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما بدعم من توقعات لإتفاق بين مصدري النفط الرئيسيين لخفض الانتاج وكبح واحدة من أكبر تخم الامدادات في التاريخ.