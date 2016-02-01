المؤشر الأردني ينخفض بهدف جني أرباح

1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم عقب ثلاث جلسات من الارتفاع بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية بهدف جني أرباح.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين متراجعا بنسبة 0.49 بالمئة إلى 2136.54 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.4 مليون دينار مقارنة مع 10.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر محلل مالي إن بورصة عمان شهدت تداولات عادية اليوم الهدف منها تحقيق أرباح سريعة بعد أن وصلت أسعار الأسهم لمستوى مغر.

وأضاف المعشر "نحن بانتظار نتائج الشركات التي من المتوقع أن تحرك السوق بشكل أفضل."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.37 بالمئة إلى 2.68 دينار وسهم مصفاة البترول 1.36 بالمئة إلى 4.32 دينار.

وتراجع سهم البوتاس العربية 1.92 بالمئة إلى 19.41 دينار وسهم البنك الأهلي 0.78 بالمئة إلى 1.26 دينار.

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