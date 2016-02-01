بورصات الخليج تفقد قوتها مع هبوط النفط والبنوك تدعم سوق أبوظبي

من أندرو تورشيا

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - فقدت معظم أسواق الأسهم الخليجية قوتها الدافعة اليوم الاثنين مع هبوط أسعار النفط لكن نتائج أعمال بنكين كبيرين بأبوظبي في الربع الأخير من العام دفعت بورصة الإمارة للصعود بينما واصلت السوق المصرية خسائرها نظرا للقلق بشأن العملة.

وكانت بورصات الخليج قد صعدت بقوة في الأيام القليلة الماضية حيث شجع تعافي أسعار النفط المستثمرين على العودة لشراء الأسهم التي انخفضت أسعارها. وانحسرت عمليات الشراء سريعا اليوم مع هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت اثنين في المئة إلى أقل من 35.50 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 1451 بتوقيت جرينتش واصل برنت خسائره في العقود الآجلة تسليم أبريل نيسان ونزل 1.44 دولار أو أربعة بالمئة إلى 34.55 دولار للبرميل.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة مع تراجع أسهم البتروكيماويات. وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 في المئة.

وتراجع سهم جبل عمر للتطوير العقاري 2.5 في المئة بعدما هبط 1.5 في المئة أمس الأحد حينما قالت الشركة إنها تجري محادثات مع مقرضين بعدما عجزت عن سداد الدفعة الأولى البالغة 650 مليون ريال (173 مليون دولار) من قرض حكومي قيمته ثلاثة مليارات ريال.

وشركات البناء السعودية من بين الشركات الأشد تضررا جراء خفض الإنفاق الحكومي بسبب هبوط أسعار النفط وكذلك بسبب ارتفاع تكلفة العمالة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 في المئة مع صعود سهم بنك الخليج الأول 3.1 في المئة. وأظهرت نتائج أعمال البنك مساء أمس زيادة نسبتها 11 في المئة في أرباحه الفصلية لتصل إلى 1.72 مليار درهم (468.4 مليون دولار) متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين البالغ 1.46 مليار درهم. وقفز سهم البنك 12.4 في المئة في الجلسة السابقة تحسبا للنتائج.