بورصة الكويت تهبط صباحا

0809 جمت - تراجعت بورصة الكويت بداية معاملات اليوم الأحد بعد أن هوت أسعار النفط والأسواق العالمية نهاية الأسبوع.

وتراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.05 بالمئة ليصل إلى 840.12 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.16 بالمئة إلى 5190.1 نقطة.

ونزلت أسهم بنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي واحدا بالمئة وبنك بوبيان 2.5 بالمئة وأجيليتي 1.15 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 بالمئة وبنك وربة 1.1 بالمئة.

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0713 جمت - تراجعت بورصات الإمارات وقطر في مستهل التعاملات اليوم الأحد بعد أن هوت أسعار النفط وانحدرت البورصات العالمية.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة ليفقد بعض المكاسب التي حققها يوم الخميس عندما ارتفع 2.1 بالمئة. وانخفض سهم دانة غانة 2.2 بالمئة بعد أن ارتفع 4.7 بالمئة في الجلسة السابقة.