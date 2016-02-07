أسهم مصر تهبط صباحا بعد تراجع الأسهم العالمية نهاية الأسبوع

0855 جمت - نزلت الأسهم المصرية بداية معاملات اليوم الأحد وسط تراجعات جماعية للبورصات العربية بعد انخفاضات حادة للأسواق الأمريكية وأسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.95 بالمئة إلى 6143.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.3 بالمئة إلى 348.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 79.267 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 87.4 بالمئة من التداولات والعرب على 11 بالمئة.

وخسرت أسهم أوراسكوم للاتصالات التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس خمسة بالمئة بعدما قال مصدر في البنك الأهلي المصري لرويترز يوم الخميس إن الذراع الاستثمارية للبنك تقدمت بعرض لشراء كامل أسهم سي.آي كابيتال المملوكة للبنك التجاري الدولي على أن تحدد سعر الشراء بعد الفحص النافي للجهالة.

وطلب البنك التجاري الدولي من وحدة الأهلي كابيتال ضرورة تقديم سعر مالي غير ملزم للشركة حتى يستطيع الدعوة لاجتماع مجلس إدارة لمناقشة الطلب.

وتراجعت أسهم بالم هيلز 0.85 بالمئة بعد أن كانت مرتفعة صباحا نحو اثنين بالمئة إثر إعلان الشركة اليوم عن توصية مجلس الإدارة بأول توزيع نقدي للشركة عن أرباح 2015.