بورصة الكويت تعكس اتجاهها وتغلق مرتفعة

0954 جمت - عكست البورصة الكويتية مسارها النزولي لتغلق مرتفعة وسط عمليات شراء في أسهم بنك الكويت الوطني وبنك وربة.

وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.13 بالمئة ليغلق عند 841.63 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.16 بالمئة إلى 5206.8 نقطة.

وصعدت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 بالمئة وبنك وربة 2.13 بالمئة بينما استقرت أسهم مباني وأجيليتي ومشاريع.

0855 جمت - نزلت الأسهم المصرية بداية معاملات اليوم الأحد وسط تراجعات جماعية للبورصات العربية بعد انخفاضات حادة للأسواق الأمريكية وأسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي.