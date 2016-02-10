الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت

0955 جمت - انخفضت مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات اليوم الأربعاء مع هبوط الأسواق العالمية.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.31 في المئة إلى 5147.8 نقطة كما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.1 في المئة إلى 830.8 نقطة.

وقال المحلل المالي مجدي صبري لرويترز إن هناك عمليات جني أرباح بدأت في السوق طالت حتى أسهم مجموعة الخرافي التي ارتفعت خلال الايام الماضية.

وقال صبري إن هبوط السوق الكويتي يعتبر "معقولا" في ظل انخفاض الأسواق العالمية.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وزين 2.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.04 في المئة وأجيليتي 2.3 في المئة.

في المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 2.6 في المئة والوطنية العقارية 2.3 في المئة وجي اف اتش 3.4 في المئة.