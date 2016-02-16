البورصة الأردنية تغلق مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي

1330 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية كمناجم الفوسفات ومصفاة البترول وسط استمرار المضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.09 بالمئة إلى 2129.22 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.4 مليون دينار مقارنة مع 8.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي أسعد الديسي إن بقاء المؤشر فوق حاجز 2100 نقطة أمر جيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف الديسي "معظم التداول مضاربات مع غياب صناديق الاستثمار."

وانخفض سهم الكهرباء الأردنية 0.35 بالمئة إلى 2.79 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 3.16 بالمئة إلى 2.45 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 2.29 دينار وسهم مصفاة البترول 2.12 بالمئة إلى 4.32 دينار.

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