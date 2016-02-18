المؤشر الأردني ينهي الأسبوع على انخفاض

1335 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض هو الثاني على التوالي وسط استمرار المضاربات في أسهم صغيرة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس متراجعا بنسبة 0.17 بالمئة إلى 2119.99 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.5 مليون دينار مقارنة مع 6.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي سامر سنقرط إن التداول كان ضعيفا في بورصة عمان اليوم والتركيز فقط على المضاربات.

وأضاف سنقرط "نتائج الشركات كانت دون التوقعات وخاصة في قطاع البنوك."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 1.6 بالمئة إلى 2.45 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.94 بالمئة إلى 5.25 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.19 دينار وسهم مصفاة التبرول 0.23 بالمئة إلى 4.31 دينار.

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