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المؤشر السعودي يغلق مرتفعا للجلسة الرابعة

Thu Feb 18, 2016 1:52pm GMT
 
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1340 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الخميس مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من ارتفاع معنويات المتعاملين مع استمرار صعود النفط.

وقفز سعر النفط إلى 35 دولارا للبرميل اليوم الخميس بعد ترحيب إيران بخطط روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج وتقرير أظهر انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية.

وارتفع المؤشر 1.4 بالمئة إلى 5884.2 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.3 مليار ريال.

وقاد الارتفاعات سهما سابك وجبل عمر بمكاسب 2.5 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم الراجحي والسعودي الفرنسي وسامبا وساب والأهلي التجاري ومعادن بنسب تراوحت بين 0.9 و3.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الأسمنت السعودي 1.3 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة والطيار 0.8 بالمئة وسدافكو 0.9 بالمئة.

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  يتبع
 