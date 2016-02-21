الأسهم القيادية ترفع البورصة الأردنية

1335 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية بفعل عمليات شراء في الأسهم القيادية مثل مصفاة البترول وسط صفقات داخلية في أسهم المضاربة.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.37 بالمئة إلى 2127.8 نقطة في حين بلغت قيمة التداول سبعة ملايين دينار مقارنة مع 7.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.