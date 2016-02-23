المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0849 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء بدعم من مكاسب الأسهم‭‭ ‬‬القيادية وسط تداولات محدودة في غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.

وزاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5998.5 نقطة.

وخالف المؤشر اتجاه أسعار النفط التي انخفضت في التعاملات الآجلة أكثر من نصف دولار اليوم في ظل مخاوف من ارتفاع انتاج النفط الإيراني ليفاقم تخمة المعروض مما بدد تأثير التوقعات بانخفاض الانتاج الامريكي التي قادت لمكاسب كبيرة في الجلسة السابقة.

وقاد الصعود سهما الراجحي وجبل عمر بمكاسب تراوحت بين 1.4 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

وقفز سهم السعودية للكهرباء 1.7 بالمئة بعدما قالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على اقتراض ما يصل إلى مليار دولار من وكالات التصدير الكورية لتمويل جزء من تكلفة مشروع محطة للكهرباء.

وزادت أسهم المراعي والمواساة وسامبا وسافكو والطيار بنسب تراوحت بين 0.7 بالمئة و7.2 بالمئة.