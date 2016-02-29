البورصة الأردنية تستقر وسط مضاربات

1335 جمت - أغلقت البورصة الأردنية تداولات اليوم دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط استمرار سيطرة المضاربات وحالة الترقب بانتظار نسب التوزيعات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2116.25 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.3 مليون دينار مقارنة مع 8.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى محلل مالي إن الوضع في بورصة عمان غير مشجع للمستثمرين وسط شح السيولة وغياب صناديق الاستثمار.

وأضاف مصطفى "إجمالا الترقب سيد الموقف وسط الضبابية على المستويين الاقتصادي والسياسي."

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.16 دينار وسهم بنك الإسكان 0.53 بالمئة إلى 9.35 دينار.

وتراجع سهم الملكية الأردنية 2.17 بالمئة إلى 0.9 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.48 بالمئة إلى 2.65 دينار.

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1313 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأثنين على ارتفاع طفيف وسط تداولات وسط صعود أسهم البنوك بعد إقرار زيادة نسبة التمويل العقاري فيما أنهت البورصة المصرية التعاملات على انخفاض وسط تراجع معظم الأسهم القيادية.