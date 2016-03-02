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البورصة الأردنية تواصل الارتفاع وسط مضاربات

Wed Mar 2, 2016 1:36pm GMT
 
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1330 جمت - واصلت البورصة الأردنية اليوم ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي بفعل شراء محدود في أسهم قيادية إلى جانب استمرار المضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.61 بالمئة إلى 2136.88 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 13.6 مليون دينار مقارنة مع 9.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال سامر سنقرط محلل مالي إن البورصة ارتفعت بدعم من شراء في بعض الأسهم الاستراتيجية مثل البنك العربي.

وأضاف سنقرط "للأسف ماتزال المضاربات تسيطر على السوق وتحديدا في الأسهم الصغيرة."

وارتفع سهم مصفاة البترول 1.62 بالمئة إلى 4.39 دينار وسهم البنك العربي 1.8 بالمئة إلى 6.22 دينار.

وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 3.16 بالمئة إلى 2.14 دينار وسهم بنك الإسكان 0.32 بالمئة إلى 9.32 دينار.

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1323 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على تراجع تحت وطأة نزول عدد من الأسهم القيادية في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.   يتبع
 