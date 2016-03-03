المؤشر الكويتي يغلق على انخفاض

1015 جمت - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الخميس منخفضا 0.35 في المئة إلى 5244 نقطة في حين زاد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.03 في المئة إلى 854.6 نقطة.

وقال المحلل المالي نايف العنزي لرويترز إن الوضع الجيوسياسي في المنطقة متوتر للغاية لاسيما بعد تصنيف دول الخليج لحزب الله كمنظمة إرهابية معتبرا أن هذا الأمر انعكس سلبا على السوق.

وأضاف "السوق الكويتي لايزال ضعيفا والثقة فيه مفقودة ويعاني قلة الأدوات وليس له معايير ثابتة وهو عرضة للهبوط أكثر من الارتفاع هذا في الظروف العادية فما بالك في الأوضاع الحالية."

وبلغت قيمة التداولات 12 مليون دينار منها 5.3 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وارتفعت أسهم زين 1.35 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة وكيبكو 1.85 في المئة وبنك الخليج 0.95 في المئة.

في المقابل هبطت أسهم أمريكانا 2.65 في المئة والمباني 1.15 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة.