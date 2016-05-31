المؤشر الأردني يرتفع لأعلى مستوى في شهر

1215 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر بدعم من عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط قيمة تداول جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.57 بالمئة إلى 2118.44 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.3 مليون دينار مقارنة مع 6.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي معن الصالح إن بورصة عمان شهدت عمليات شراء انتقائي حسنت المؤشر نسبيا.

وأضاف الصالح "صفقات داخلية رفعت قيمة التداول اليوم."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 1.4 بالمئة إلى 0.7 دينار وسهم مصفاة البترول 0.86 بالمئة إلى 4.57 دينار.

وارتفع سهم البنك الإسلامي الأردني 0.29 بالمئة إلى 3.37 دينار وسهم البنك العربي 0.47 بالمئة إلى 6.35 دينار.

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