تباين بورصات الخليج قبل اختتام اجتماع أوبك وكليوباترا تدرج أسهمها بمصر

من سيلين أسود

دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق اليوم الخميس قبيل اختتام الاجتماع الذي عقدته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لمناقشة التنسيق بين منتجي النفط لاتخاذ إجراء يدعم الأسعار فيما ارتفعت بورصة مصر مع أداء قوي لأسهم مستشفى كليوباترا في مستهل تداولها بالسوق.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة مدعوما ببعض أسهم البتروكيماويات مع تماسك خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 50 دولارا للبرميل. وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 في المئة.

وارتفع سهم أسواق عبد الله العثيم التي تدير متاجر السوبرماركت المنخفضة التكلفة 2.1 في المئة إلى 99 ريالا مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس آب 2015 وسط تداول كثيف. ويقترب السهم من متوسط قيمته العادلة البالغ 108.27 ريال بحسب تقديرات محللين في استطلاع لرويترز. ومن بين 12 محللا أعطى سبعة منهم السهم توصية "بالشراء" بينما أعطاه الباقون توصية "بالاحتفاظ".

وارتفعت أيضا أسهم قطاع الرعاية الصحية مع صعود سهم الوطنية للرعاية الطبية 2.6 في المئة.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة تحت ضغط تراجع سهم بنك دبي الإسلامي القيادي 1.2 في المئة.

وانخفض سهم شعاع كابيتال 4.4 في المئة بعدما صعد 6.3 في المئة أمس الأربعاء في أعقاب تقرير لرويترز تضمن أسماء مقدمي عروض لشراء حصة في الشركة.

وشكل قطاع البنوك أكبر ضغط على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي تراجع 0.7 في المئة. وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 3.5 في المئة.