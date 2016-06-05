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بورصة مصر تفقد مكاسبها الصباحية وتغلق منخفضة

Sun Jun 5, 2016 12:57pm GMT
 
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1240 جمت - فقدت بورصة مصر مكاسبها الصباحية خلال معاملات اليوم الأحد تحت ضغوط بيعية من قبل المتعاملين الأجانب والمحليين.

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.71 بالمئة ليغلق عند 7563.5نقطة والمؤشر الثانوي 0.04 بالمئة إلى 374.15 نقطة.

وبلغت قيم التداول 256.597 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على نحو 88 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على حوالي 59 بالمئة.

وخسرت أسهم هيرميس 0.85 بالمئة بعد أن قالت الشركة اليوم إن بنك الاعتماد التابع للمجموعة حصل على موافقة المركزي اللبناني لبيع نحو 40 بالمئة من أسهمه.

وشارك في التراجع أسهم القلعة 2.3 بالمئة والتجاري الدولي 0.95 بالمئة وكليوباترا 0.4 بالمئة في ثاني جلسة لتداولها في بورصة مصر.

وكسبت أسهم بالم هيلز 0.4 بالمئة وسوديك 2.56 بالمئة بينما استقرت أسهم عامر جروب وأوراسكوم للاتصالات وبورتو القابضة وعامر جروب.

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