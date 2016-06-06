مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة وسهم أمريكانا يصعد للمرة الأولى منذ فشل صفقة أدبتيو

1035 جمت - المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.22 في المئة إلى 5383 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.88 في المئة إلى 818.4 نقطة.

وكان لافتا ارتفاع سهم الشركة الكويتية للأغذية أمريكانا اثنين في المئة إلى 2.08 دينار بعد عدة أيام من الهبوط الذي أعقب فشل صفقة بيع أمريكانا لشركة أدبتيو.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن سهم أمريكانا هبط بشكل كبير خلال الفترة الماضية ووصل إلى مستويات ما قبل الاعلان عن صفقة أدبتيو.

وأضاف صبري أنه كان يمكن التعويل على ارتفاع المؤشر الرئيسي اليوم لو أن القيمة المتداولة كبيرة لكنها بحدود سبعة ملايين دينار وهي قيمة "متواضعة.. ولا توجد مؤشرات على دخول أموال جديدة للسوق."

واعتبر أن ارتفاع بعض الأسهم ومنها سهم أمريكانا يأتي "كتعويض" عن هبوطها خلال الأيام الماضية.

وأغلقت أسهم بنك الكويت الوطني مرتفعة 1.6 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة وزين 1.5 في المئة وكيبكو اثنين في المئة.