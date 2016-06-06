بورصة السعودية تغلق مرتفعة وسط ترقب لإعلان خطة التحول الوطني

1206 جمت - ارتفع المؤشر السعودي واحدا بالمئة خلال معاملات اليوم الأثنين أول جلسات شهر رمضان وسط ترقب بالغ في المملكة لإعلان خطة التحول الوطني بعد أن قال مصدر سعودي رفيع لرويترز الليلة الماصية إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أقر الخطة.

وصعد المؤشر واحدا بالمئة ليغلق عند 6477.1 نقطة.

وقال المصدر السعودي لرويترز الليلة الماضية إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقر خطة التحول الوطني وسيحيلها إلى مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وكسبت أسهم سابك 2.2 بالمئة وينساب 1.2 بالمئة وبترورابغ 1.8بالمئة وسبكيم 2.95 بالمئة وكيان 0.8 بالمئة بدعم من ارتفاع اسعار النفط العالمية.

وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر ابريل نيسان الماضي وهي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وشارك في الصعود أسهم ساب 0.5 بالمئة وصافولا 1.3 بالمئة والاتصالات السعودية 1.2 بالمئة بينما نزلت أسهم المراعي 0.9 بالمئة وسامبا 2.75 بالمئة وبنك الرياض 0.45 بالمئة وزين 4.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة في المملكة خفض الدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.