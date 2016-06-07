بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من الأجانب والعرب

0855 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بدعم واضح من‭ ‬مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب على أغلب الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.66 بالمئة ليصل إلى 7690.3 نقطة والمؤشر الثانوي 0.16 بالمئة ليصل إلى 371.95 نقطة.

وبلغت قيم التداول 131.265 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 74 بالمئة من التداولات والأجانب على 19 بالمئة والأفراد على 74 بالمئة.

وكسب سهم بالم هيلز 2.4 بالمئة بعد أن قالت الشركة اليوم إنها ستوزع 0.05 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وشارك في الارتفاعات أسهم هيرميس 0.7 بالمئة وإيبيكو 1.3 بالمئة وحديد عز 4.4 بالمئة والتجاري الدولي 0.7 بالمئة وطلعت مصطفى 1.5 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة المستثمرين اليوم في مذكرة بحثية "بالشراء قرب الدعوم والبيع قرب المقاومات. حد إيقاف الخسائر 7325 نقطة."