الأسهم السعودية تواصل مكاسبها في منتصف المعاملات بعد إعلان خطة التحول الوطني

1000 جمت - واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها خلال منتصف معاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان تفاصيل خطة التحول الوطني.

وصعد المؤشر السعودي 0.55 بالمئة ليصل إلى 6511.21 نقطة.

والتحول الوطني جزء من مبادرة الإصلاح الطويلة الأجل "رؤية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان وتهدف لإصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة إنكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.

وكسبت أسهم سابك 0.6 بالمئة وكيان 2.44 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وبترورابغ 1.3 بالمئة.

وتضمنت وثيقة التحول الوطني التي تقع في 110 صفحات مئات المشروعات والأهداف من بينها إجراءات تقشف مهمة. وتهدف الحكومة لخفض حجم الأجور والرواتب العامة إلى 40 في المئة من الميزانية بحلول عام 2020 من 45 في المئة حاليا وخفض دعم المياه والكهرباء بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار).

وشارك في الصعود أسهم بنك الرياض 0.45 بالمئة وبنك البلاد 0.3 بالمئة والمراعي والمملكة القابضة 0.9 بالمئة.

وقال محمد الجمال العضو المنتدب لاسواق المال في الواحة كابيتال "غياب ضريبة شركات مباشرة وضريبة على الأرباح حافزان ايجابيان لسوق الأسهم السعودية على المدى القصير.

"القطاعات التي يُنتظر أن تستفيد من الخطة هي المرتبطة بالسياحة الدينية والتعليم الخاص والتعدين في حين تشهد قطاعات مثل البتروكيماويات والمواد إلغاء الدعم على مراحل خلال السنوات القليلة المقبلة."