المؤشر الأردني يرتفع بدعم أسهم قيادية

1125 جمت - أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها اليوم على ارتفاع هو الثاني على التوالي بفعل عمليات شراء في أسهم استراتيجية وسط قفزة في قيمة التداول نتيجة صفقات داخلية.

وارتفع المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء بنسبة 0.22 بالمئة إلى 2114.77 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 21.4 مليون دينار مقارنة مع 6.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي سامر سنقرط إن المؤشر في المنطقة الخضراء رغم الحادث الإرهابي أمس ورغم بدء شهر رمضان وذلك نتيجة دعم الأسهم القيادية.

وأضاف سنقرط "صفقة في سهم بنك الإسكان لم يكشف عنها بعد رفعت قيمة التداول."

وارتفع سهم مصفاة التبرول 1.1 بالمئة لينهي اليوم عند 4.59 دينار وسهم البوتاس العربية 2.35 بالمئة إلى 17.4 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.4 بالمئة إلى 2.17 دينار.

وتراجع سهم الملكية الأردنية 2.81 بالمئة إلى 0.69 دينار.

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