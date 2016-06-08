البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع طفيف

1120 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بشكل طفيف بفعل شراء انتقائي في أسهم ريادية وسط تداولات هادئة وسيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.03 بالمئة إلى 2115.41 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 3.3 مليون دينار مقارنة مع 21.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن الهدوء هيمن على تعاملات السوق اليوم واقتصرت الحركة على بعض المضاربات.

وأضاف أن "اليوم أحسسنا أن رمضان بدء لأن اليومين الماضيين شهدنا حركة تداول أفضل."

وانخفض سهم البنك العربي 0.15 بالمئة إلى 6.29 دينار وسهم الملكية الأردنية 4.34 بالمئة إلى 0.66 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.29 بالمئة إلى 3.35 دينار وسهم مصفاة البترول 0.87 بالمئة إلى 4.63 دينار.

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