بورصة مصر تقلص مكاسبها الصباحية وتغلق مرتفعة

1137 جمت - قلصت بورصة مصر مكاسبها الصباحية خلال معاملات اليوم الأربعاء ولكنها أغلقت على ارتفاع بدعم من شراء المحليين.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.81 بالمئة ليغلق عند 7780.13 نقطة بعد أن صعد أكثر من واحدا بالمئة في بداية المعاملات. وتراجع المؤشر الثانوي 0.08 بالمئة ليغلق عند 372.2 نقطة بعد أن كان مرتفعا صباحا.

وبلغت قيم التداول 595.215 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 91 بالمئة من التداولات والأفراد على نحو 69 بالمئة.

وألغت بورصة مصر التداولات التي جرت اليوم على سهم بلتون بعد أن قفز بنسبة عشرة بالمئة بعد أن وافقت البورصة للشركة أمس الثلاثاء على السير في اجراءات زيادة رأس المال بقيمة مليار جنيه.

وكسبت أسهم بالم هيلز 2.3 بالمئة وبايونيرز 0.9 بالمئة وطلعت مصطفى 1.5 بالمئة. كما أغلقت أسهم حديد عز مرتفعة 2.6 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.65 بالمئة.