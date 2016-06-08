ارتفاعات قوية للأسهم السعودية بعد الإعلان عن خطة التحول الوطني

1205 جمت - واصلت الأسهم السعودية مسارها الصاعد بقوة خلال معاملات اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن خطة التحول الوطني خلال اليومين الماضيين.

وارتفع المؤشر السعودي 1.09 بالمئة ليغلق عند 6604.96 نقطة.

ونشرت الحكومة يوم الاثنين خطة التحول الوطني ومدتها خمس سنوات في إطار مجموعة أوسع من الإصلاحات جرى الإعلان عنها في أبريل نيسان تحت اسم "رؤية السعودية 2030".

وتضع الخطة مجموعة من الأهداف للهيئات الحكومية ومن بينها الإنفاق على مبادرات جديدة في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والتعدين والطاقة المتجددة. وتقدر تكلفة تنفيذ الخطة بحوالي 270 مليار ريال (72 مليار دولار).

وكسبت أسهم الراجحي 0.9 بالمئة وسامبا وسابك 1.2 بالمئة وينساب 4.2 بالمئة وسبكيم 1.1 بالمئة والمراعي 0.45 بالمئة وزين 1.9 بالمئة.

وشارك في الصعود أسهم المملكة القابضة 1.3 بالمئة ومعادن 0.25 بالمئة والكابلات السعودية 9.03 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 8.6 بالمئة ودار الأركان 9.2 بالمئة.

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الليلة الماضية إن المملكة ستمول بعض عناصر خطتها الخمسية للإصلاح الاقتصادي من خلال تحقيق وفورات عن طريق رفع الكفاءة وخفض الإنفاق على مشروعات قائمة.