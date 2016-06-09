بورصة مصر تتراجع صباحا

0902 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر في بداية معاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع وسط مبيعات من قبل المتعاملين على أغلب الأسهم القيادية.

ونزل المؤشر الرئيسي 0.36 بالمئة ليصل إلى 7752.14 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.26 بالمئة ليصل إلى 373.16 نقطة.

وبلغت قيم التداول 182.498 مليون جنيه تشمل صفقة بقيمة 52 مليون جنيه على سهم الشرقية للدخان (إيسترن كومباني).

ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء بفضل صفقة الشرقية للدخان. واستحوذ المصريون على 51.5 بالمئة من التداولات والأجانب على 45.4 بالمئة والمؤسسات على 64 بالمئة.

ونزلت أسهم التجاري الدولي 0.09 بالمئة والشرقية للدخان 1.7 بالمئة وحديد عز 0.5 بالمئة وهيرميس 1.9 بالمئة وجلوبال 0.3 بالمئة.

وشارك في النزول أسهم القلعة وإعمار مصر 0.8 بالمئة وطلعت مصطفى 0.5 بالمئة وسوديك 0.6 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن ثبات المؤشر الرئيسي "أعلى من 7700 نقطة قد يفتح الباب لمعاودة اختبار مستوى المقاومة بالقرب من 8000 نقطة."