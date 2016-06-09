تباين أداء المؤشرات الكويتية عند الإغلاق

1050 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في معاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع وسط شح في السيولة بالسوق.

وهبط مؤشر كويت 15 بنسبة 0.59 بالمئة ليغلق عند 814.65 نقطة بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.08 بالمئة إلى 5410.6 نقطة.

ونزلت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.06 بالمئة وبنك بوبيان 1.23 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.6 بالمئة.

كما أغلق سهم الصناعات الوطنية على انخفاض 1.75 بالمئة وهبط سهم بنك الخليج 0.9 بالمئة.

وكسبت أسهم أمريكانا 0.98 بالمئة ومشاريع 1.96 بالمئة وأجيليتي 1.04 بالمئة واستقرت أسهم زين ومباني.

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